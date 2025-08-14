Камеры на дорогах Петербурга научились выявлять непристегнутых водителей

Системы фотовидеофиксации на дрогах Петербурга стали распознавать и передавать данные об автомобилях, чьи водители не используют ремни безопасности, сообщила пресс-служба Смольного 14 августа. Новой технологией оборудовали уже 90 стационарных комплексов.

"Выявление в потоке машин непристегнутых водителей – новая возможность, которая позволит нам дисциплинировать водителей и тем самым повысить уровень безопасности всех участников движения на дорогах Северной столицы", - прокомментировал нововведение замепред комитета по транспорту Алексей Гончаров.

Он отметил, что всего стационарные комплексы могут выявлять 11 видов нарушений, включая превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение или остановка на полосе для маршрутных транспортных средств и ряд других. Теперь они также могут выявлять отсутствие ремня безопасности. Полученные данные автоматически передаются в базы ГИБДД. Всего новый функционал появился у 90 камер, однако в ведомстве намерены обустроить им и другие комплексы.

В публикации напомнили, что штраф за не пристегнутый водителем ремень безопасности составляет 1,5 тысячи рублей. Если же не пристегнутым оказался пассажир на переднем или заднем сиденье, водителю также придется заплатить штраф 1,5 тысячи рублей, а пассажиру – 500 рублей.

В конце июля в комтрансе рассказали, что за месяц камеры фотовидеофиксации выявили более 30 тысяч фактов остановки или стоянки автомобиля под запрещающими знаками. Системой фиксации подобных нарушений оборудованы 94 камеры на территории города.

Анастасия Луценко, фото: unsplashed