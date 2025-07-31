Свыше 72 тысяч штрафов за стоянку под запрещающим знаком выписали в июле

Более 72 тысяч петербургских водителей получили штрафы за остановку или стоянку автомобиля под запрещающими знаками в июле, сообщила 31 июля пресс-служба городского комитета по транспорту. Подобные нарушения моментально фиксируются камерами фото-видеофиксации.

В публикации отмечается, что речь идет об остановке и стоянке автомобилей под знаками 3.27 и 3.28. Только в июле стационарные камеры фиксации выявили более 30 тысяч таких фактов.

Всего по городу за два года установили 94 таких камеры для фиксации правонарушений на дороге. Чаще всего их размещают рядом со станциями метро, а также в районе оживленных и перегруженных транспортом локаций. В пресс-службе комтранса подчеркнули, что в 2025 году Городской центр управления парковками намерен установить еще 53 камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД по 31 адресу.

Напомним, ранее в комтрансе рассказали, что за первые полгода 2025 года в Петербурге вынесли 467,6 тысячи постановлений по делам о нарушениях, связанных с остановкой или парковкой в запрещенных для этого зонах (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ). В связи с этим на спецстоянки отправились 47 тысяч транспортных средств.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру