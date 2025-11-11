Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности

Госдума лишила парламентской неприкосновенности депутата от партии "Единая Россия" Анатолия Вороновского, сообщил 11 ноября пресс-служба нижней палаты. Он станет фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа, либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Генеральная прокуратура также намерена арестовать Вороновского и провести обыски в местах его жительства и работы. На пленарном заседании с соответствующим вопросом выступил генеральный прокурор Александр Гуцан.

"Перед законом все равны. И те аргументы, которые прозвучали сегодня в выступлении Генерального прокурора, все депутаты единогласно поддержали, дав согласие о снятии иммунитета и возбуждении уголовного дела в отношении Анатолия Владимировича Вороновского", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам голосования о лишении Вороновского депутатской неприкосновенности.

Сам Вороновский выступил с ответным словом, заявив, что докажет свою невиновность.

Как сообщают "Ведомости", в период с 2017 по сентябрь 2020 года Вороновский якобы получил от коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую впоследствии оформил на свою мать. Ещё одну "подаренную" квартиру он записал на сына. Общая сумма взяток, по данным следствия, оценивается в 25 миллионов рублей.

Депутат Вороновский избран в Госдуму от Краснодарского края. Он является членом комитета парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края и курировал вопросы дорожного строительства.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру