29 октября 2025, 17:38

Володин предложил переводить пенсии иноагентов на спецсчета

Пенсии иностранных агентов следует отправлять на специальные счета, заявил 29 октября спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Желающим получать пенсии иноагентам, находящимся за границей, пришлось бы в таком случае приезжать в Россию, добавил он.

— Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять. Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, — приводит слова Володина пресс-служба Думы.

Спикер предположил, что приехавшим из-за рубежа иноагентам пенсия может и не понадобиться, поскольку "в местах, понятно каких, где надо будет работать, кормят бесплатно".

Также Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции подготовить поправки в законодательство, касающиеся дальнейших ограничений для иноагентов. Речь идет об ограничении для них права на консульские услуги, блокировке активов и иных мерах, озвученных депутатом Андреем Луговым.

Глава комитета Василий Пискарев отреагировал на поручение в своем Telegram-канале. "Готовы оперативно проработать изменения в законодательство, касающиеся дополнительного регулирования деятельности лиц, признанных иностранными агентами", — написал он и заявил о необходимости "исключить правовые лазейки, которые позволяют иноагентам обходить уже введенные для них ограничения", включая возможность распоряжения денежными средствами.

Андрей Казарлыга / Фото: Государственная дума


