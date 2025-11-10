Боярский: Российский интернет не отключат от мирового

Изоляция России от зарубежных сервисов не планируется, заявил 10 ноября ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он прокомментировал публикации в СМИ о якобы вероятном отключении страны от внешнего интернета в случае вмешательства других государств в выборы 2026 года.

"Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного", — рассказал агентству парламентарий.

Он добавил, что сейчас есть уверенность в надежности методов противодействия к внешним атакам. Поэтому у россиян останется доступ уже к привычным иностранным ресурсам, заверил Боярский.

Поводом для волнения россиян из-за возможного отключения от мирового интернета стала новость о том, что Роскомнадзор получил право отключать Рунет от внешнего мира. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано 7 ноября. Документ вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до марта 2032 года. Он заменит предыдущие правила о централизованном управлении, возлагаемом на РКН. Главная цель новых правил — противодействие угрозам безопасности, устойчивости и целостности работы сети и связи общего пользования в стране, например, массовым сбоям или перебоям в работе критически важных объектов инфраструктуры. В этот перечень также вошли компьютерные атаки на сети связи.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру