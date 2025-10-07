Коллекцию кокошников депутата Горячевой за год пополнили восемь новых моделей

Депутат Государственной думы от Петербурга Ксения Горячева в беседе с ЗАКС.Ру рассказала, что за год за ее коллекция традиционных головных уборов, — кокошников — увеличилась на восемь моделей. Теперь у парламентария более трех десятков таких головных уборов. Летом 2024 года она рассказывала, что у нее в коллекции насчитывалось 23 модели кокошников.

– Теперь больше моделей от бренда "Котома", с узорами и сказочными мотивами. Вместе с брендом "Патриотка" из Ленобласти думаем над коллаборацией и выпуском совместной линейки. Всё чаще встречаю девчат в кокошниках, радуюсь. Моё сердце отдано трем брендам: "Котома", "Патриотка" и "Моя голова". Несколько подарили мастерицы в городах, куда выезжала в командировки. Поэтому обновляюсь, от своего любимого аксессуара не отказываюсь, - рассказала Горячева.

Парламентарий отмечает, что не гонится за количеством. Каждый кокошник в ее коллекции уникален.

– Это [слишком частое обновление головных уборов] уже было бы нерациональное потребление. Каждый кокошник — это кропотливая ручная работа, – добавила депутат.

Горячева поддерживает моду на кокошники практически с самого избрания в 2021 году. В том числе, она надевает их на пленарные заседания в Государственной думе.

В последние дни популярность кокошников резко возросла после того, как президент Владимир Путин упомянул их во время дискуссии на Валдае. Глава государства заявил, что его "очень радует", когда девушки возрождают русскую традицию и посещают мероприятия в кокошниках, в том числе, и в барах. После слов Путина российские СМИ сообщили о резком скачке спроса на такие головные уборы.

Константин Леньков / Фото: Ксения Горячева