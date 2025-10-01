ЛДПР предложила законодательно закрепить пятидневку в школах

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР вместе с сенатором Еленой Афанасьевой внесли в нижнюю палату парламента законопроект, утверждающий в школах пятидневную учебную неделю. Карточка инициативы появилась в думской базе 1 октября.

Авторы законопроекта предлагают законодательно закрепить пятидневную учебную неделю, а также перенести начало занятий в школах на 09:00. Соответствующими положениями они хотят дополнить Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". По задумке депутатов, в выходные и праздничные дни школы смогут проводить мероприятия, непредусмотренное учебным планом.

В пояснительной записке отмечается, что шестидневная учебная неделя и начало занятий в 8 утра приводят к большой нагрузке на организм школьников, в особенности учащихся выпускных классов. По мнению депутатов, из-за нерационального распределения нагрузки и отсутствия полноценного отдыха у детей нарушаются биологические ритмы организма, снижается уровень здоровья и страдают отношения с родителями.

"При шестидневке невозможно спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления. Убежден, что освоить школьную программу можно и в течение пяти дней. К тому же перенос начала уроков на 9:00 даст детям возможность высыпаться, а родителям - спокойно отвозить их в школу перед работой", - прокомментировал инициативу один из её авторов, глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Отметим, что идея о переходе на пятидневную учебную неделю в школах ранее высказывалась и другими законодателями. Так, в 2019 году отказаться от шестидневки призывал депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов ("Единая Россия").

В 2022 году петербургское отделение "Единой России" также предлагало перевести учеников с 1 по 9 классы в школах города на пятидневную учебную неделю. Как сообщил тогда секретарь регионального отделения партии Сергей Боярский, подобную инициативу единороссы обсуждали с городским комитетом по образованию. Позднее председатель комитета Наталия Путиловская заявила, что с начала 2022-2023 учебного года в городе в пятидневном режиме будут работать 85% школ.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру