"Новые люди" предложили перекрашивать хрущёвки в позитивные цвета

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили запустить федеральную программу по перекраске хрущёвок в позитивные цвета, сообщил 2 октября ТАСС. Соответствующее обращение парламентарии направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

В качестве примера авторы письма привели опыт Читы, где в рамках капитального ремонта фасады хрущёвок окрашивают в жёлтый, мятный, сиреневый и другие яркие оттенки. При этом цветовая гамма перед покраской согласуется с комитетом градостроительства для сохранения гармонии застройки. По словам депутатов, научные исследования говорят о позитивном эффекте использования ярких цветов на восприятие жителями городской среды.

"Просим вас совместно с профильными органами исполнительной власти рассмотреть возможность запуска федеральной программы по перекраске хрущевок и типовых домов в позитивные цвета. В случае отсутствия целесообразности запуска отдельной федеральной программы просим внести изменения в нормативные акты, содержащие методические рекомендации по выбору цветовой палитры для капитального ремонта хрущевок…", - говорится в обращении.

По мнению депутатов, инициатива позволит сделать городские кварталы привлекательнее и положительно скажется на психологическом состоянии горожан. Авторы письма считают, что федеральная программа по перекраске хрущёвок позволит скоординировать работу регионов, а также привлечь художников и архитекторов.

Напомним, в середине октября в петербургском Заксобрании ожидается заседание общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ). Встреча состоится в преддверии рассмотрения поправок в городской закон о КРТ, который столкнулся с волной критики со стороны собственников квартир в хрущевках. Согласно его положениям, хрущевки могут быть снесены вне зависимости от состояния здания ради строительства нового жилья. После принятия закона в 2022 году на него несколько раз накладывали мораторий, последний раз – в конце 2024 года.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру