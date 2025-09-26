Володин заявил, что роботы не заменят депутатов из-за отсутствия совести

Заменить депутатов роботами не получится, поскольку у последних отсутствует совесть, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Внимание на выступление парламентария на пленарном заседании 25 сентября обратил "Коммерсантъ".

В своей речи Володин постулировал необходимость создания базового закона о взаимодействии человека и робота. При этом он отдельно заявил о невозможности замены депутатов искусственным интеллектом. Свои рассуждения он подкрепил примером депутата от КПРФ Юрия Синельщикова, который тянул на заседании руку с целью получения права на выступление. Если бы за регламент отвечал искусственный разум, коммуниста могли бы не допустить к микрофону, посчитал спикер.

— Если у президиума совести нет — а у машины нет, — они могут не заметить Синельщикова и дальше предоставить уже слово следующему докладчику, не замечая его руку. Что делать будем? Мы с вами должны сделать единственное: не отдавать принятие решений, где совесть, где ответственность должны быть во главе, — поделился соображениями председатель Госдумы.

К вопросу взаимоотношений человека и искусственного разума Володин обращается не впервые. Например, еще в 2017 году он говорил о том, что развитие цифровой экономики требует законодательного сопровождения. По его тогдашним прогнозам, нормы о взаимодействии человека и роботов могли бы появиться в России к 2022 году. Нынешнее выступление на эту тематику стало не первым в 2025 году. Так, в марте депутат возвращался к той же теме во время отчета правительства по итогам 2024 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Государственная дума