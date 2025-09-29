"Новые люди" призвали создать сервис для замены всех документов при смене фамилии

Депутаты фракции "Новые люди" предложили разработать сервис, который позволит россиянам инициировать замену всех необходимых документов в случае смены фамилии по одному заявлению, сообщил 29 сентября ТАСС. Соответствующее обращение парламентарии направили главе Минцифры Максуту Шадаеву.

"Необходимо внедрить сервис "Смена фамилии", который позволит гражданину по одному заявлению в МФЦ или на "Госуслугах" инициировать замену всех необходимых документов. Такой подход кардинально упростит жизнь миллионов людей и повысит качество и связанность государственных данных, а также снизит нагрузку на ведомства и МФЦ", - говорится в обращении.

Депутаты отмечают, что одной из главных целей национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" является создание госуслуг, избавляющих россиян от необходимости собирать лишние документы. В качестве успешного примера комплексной услуги они приводят сервис "Рождение ребёнка", позволяющий одновременно получить свидетельство о рождении, справки для получения пособий, прикрепить ребенка к поликлинике, встать в очередь на детский сад и получить ряд других услуг.

При этом при смене фамилии для замены документов гражданину всё ещё необходимо взаимодействовать с несколькими ведомствами и тратить время на соответствующие визиты и деньги на оплату госпошлин. Депутаты подчёркивают, что для внедрение единого сервиса уже есть технологическая база – система межведомственного электронного взаимодействия и портал "Госуслуги" позволяют автоматизировать обмен данными между ведомствами.

Напомним, ранее вопросом смены фамилии озадачилась депутат Госдумы от Петербурга Ксения Горячева ("Новые люди"). В феврале 2025 года она внесла в нижнюю палату парламента законопроект о возможности изменить или оставить фамилию во время регистрации брака. Кроме того, Горячева предложила расширить выбор, с какой фамилией супруг и супруга останутся в браке. К уже существующим вариантам она призвала добавить возможность одному из супругов взять себе двойную фамилию, а другому оставить прежнюю без изменений.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash