Госдума приняла закон об ужесточении наказания для иноагентов

Депутаты Госдумы 25 сентября приняли во втором и третьем чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, сообщает ТАСС. Теперь уголовные дела в отношении иностранных агентов смогут возбуждать уже после первого привлечения к административной ответственности.

Поправки вносятся в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Согласно действующей редакции, уголовная ответственность за непредставление документов для включения в реестр и нарушение порядка деятельности иноагента наступает после двукратного привлечения к административной ответственности.

Теперь же уголовное наказание для иноагента будет наступить уже после первого административного протокола. Кроме того, к уголовной ответственности можно будет привлечь ранее судимых по этой статье иноагентов.

Законопроект был разработан группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым. В Госдуму инициатива была внесена в июне и была принята в первом чтении в июле.

Напомним, в середине июня Госдума приняла закон, вводящий штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста. За их невыполнение физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, а для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Принятый закон также увеличил размер штрафа за распространение материалов иноагентов без маркировки. Теперь он составит от 30 до 50 тысяч рублей (ранее – от 10 до 30 тысяч рублей).

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру