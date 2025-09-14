Ленобласть пережила новую атаку беспилотников

Беспилотные летательные аппараты уничтожены ночью 14 сентября в районе Киришей, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В результате падения обломков одного из них произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ в Киришах, огонь потушили.

О первом сбитом беспилотнике Дрозденко написал в 03:31. Спустя немногим менее двух часов в его канале появился пост с сообщением о трех уничтоженных БПЛА.

Также Дрозденко сообщил о сходе с рельсов тепловоза с 15 порожними цистернами в Лужском районе области на перегоне Строганово — Мшинская. По словам губернатора, следователи проверят версию о возможной диверсии, на место инцидента прибыли саперы. Сам инцидент обошелся без жертв. Движение поездов на участке между Лугой и Сиверской временно перекрыто в обоих направлениях, к месту ЧП направлены два аварийно-восстановительных поезда.

Сотрудники транспортной прокуратуры выехали на Балтийский вокзал для контроля за соблюдением прав пассажиров отмененных электричек на Лугу, рассказали в ведомстве. По сообщению РЖД, временно отменены семь пригородных поездов, а еще 12 электричек следуют только до станции Сиверская. Кроме того, изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 (Псков — Санкт-Петербург) и № 809 (Санкт-Петербург — Печоры), из-за чего задержка в пути составляет два часа.

Также ночью для обеспечения безопасности вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. По сообщению Росавиации, шесть бортов перевели на запасные аэродромы. Утром ограничения были сняты.

Андрей Казарлыга