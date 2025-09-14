Беглов и Бельский поздравили Медведева с юбилеем

Замглавы Совета безопасности, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отмечает 14 сентября свой 60-летний юбилей. Свои поздравления политику адресовали губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

В своем обращении Беглов поблагодарил Медведева за внимание к Петербургу и отметил его вклад в укрепление единства и в поддержку духовно-нравственных ценностей, сообщили в администрации губернатора.

"Видный государственный деятель, патриот, человек волевой и целеустремлённый, Вы завоевали глубокое уважение и доверие граждан России многолетним преданным служением Отечеству. Ваша плодотворная деятельность отмечена рядом важных реформ, которые повлияли на политическую, экономическую и социальную сферы жизни страны", — говорится в поздравлении.

Вклад Медведева в укрепление государства и в защиту традиционных ценностей отметил и спикер Бельский. Он охарактеризовал юбиляра как "истинного профессионала и патриота", стоящего на страже интересов страны.

"Своей деятельностью он [Медведев] внес значительный вклад в укрепление российского государства, создание возможностей для его движения вперед в условиях глобальных вызовов", — написал спикер в своем telegram-канале.

Также Бельский отметил работу именинника на посту председателя "Единая Россия". По его оценке, Медведев "сосредоточен на реализации всех значимых направлений" партийной работы. Сам Бельский возглавляет петербургское отделение ЕР.

Медведев родился в Ленинграде в 1965 году. В Петербурге занимался преподавательской деятельностью, также в 1990-х работал в Ленинградском городском Совете. Позже он переехал в Москву, где занимал посты в правительстве России и в администрации президента. В 2008 году был избран главой государства. По завершении президентского срока возглавил правительство, пост премьер-министра занимал с 2012 по 2020 год. После этого занял нынешнюю должность заместителя главы Совбеза.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного