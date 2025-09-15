Краснова рекомендовали на должность председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда, сообщил 15 сентября ТАСС. Решение было принято единогласно.

Глава коллегии Николай Тимошин объявил, что ВККС постановила удовлетворить заявление Краснова о занятии должности главы ВС. "Рекомендовать назначить Краснова на пост председателя Верховного суда России", — говорилось в решении ВККС.

Краснов является единственным кандидатом на должность председателя ВС.

Предыдущая глава Верховного суда Ирина Подносова скончалась после продолжительной болезни 22 июля, ей был 71 год. В числе ее преемников СМИ называли главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, однако он остался на занимаемом посту. В конце августа президент Владимир Путин продлил еще на год срок службы 72-летнего Бастрыкина на посту. Перед этим Краснов выдвинулся на пост председателя ВС, заявлений от других кандидатов не было.

Краснов родился в Архангельске в 1975 году. С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2007 году перешел в Следственный комитет. Занимался расследованием ряда громких дел, включая убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и убийство политика Бориса Немцова. С апреля 2016 года был заместителем главы СК, в январе 2020 года возглавил Генеральную прокуратуру.

Андрей Казарлыга / Фото: Kremlin.ru