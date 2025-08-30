Опубликовано распоряжение Путина о продлении срока службы Бастрыкина в СК

Срок полномочий главы Следственного комитета Александра Бастрыкина официально продлен еще на один год, до 27 августа 2026 года. Текст соответствующего распоряжения президента Владимира Путина опубликован 30 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 г. председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", — говорится в документе.

Распоряжение датируется 27 августа, то есть днем, когда председателю СК исполнилось 72 года. За день до этого в СМИ появилась информация о продлении на год срока полномочий Бастрыкина на посту.

В России предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, при этом для лиц, занимающих руководящие должности, он может быть увеличен до 70 лет. В дальнейшем срок полномочий служащего должен продлеваться не реже, чем раз в год.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Бастрыкин якобы может претендовать на должность главы Верховного суда. Однако же на пост выдвинулся генеральный прокурор Игорь Краснов. Должность освободилась после смерти предыдущей главы ВС Ирины Подносовой, которая произошла 22 июля.

Андрей Казарлыга, фото: Следственный комитет