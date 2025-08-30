В Петербурге не станут вводить оценки за поведение для школьников

Школы Петербурга не станут участвовать в эксперименте по введению отметок за поведение, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина в интервью телеканалу "78". При этом она выразила мнение, что подобная мера помогла бы в ситуациях, когда "родители не слышат".

— Петербург не вошел в число регионов, которые по этому эксперименту идут в этом году. Но я хочу сказать, что у педагогов отношение к оценкам по поведению позитивное. Особенно у педагогов старой формации, которые помнят, как было когда-то, когда были оценки по поведению, — заявила Потехина.

Вице-губернатор отметила, что особенных поводов для волнения у родителей из-за введения оценок за поведение быть не должно, поскольку это "скорее такая крайняя мера для детей, которые могут переполошить всю школу". Также она отметила, что выставление неудовлетворительной оценки в этом случае не должно быть индивидуальным решением учителя, поскольку подобное решение следует обсуждать на педсовете. "Но оценка по поведению очень сильно помогла бы учителям в тех, к счастью, не очень частых случаях, когда родители не слышат", — отметила она.

Эксперимент по введению оценки за поведение в школах стартует 1 сентября. Как сообщали ранее в Минпросвещения, участвовать в нем будут 84 образовательные организации в ряде регионов страны. В числе присоединившихся к проекту регионов называли Ленинградскую и Новгородскую области.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру