"Выдающийся политик современности": Беглов поздравил Лукашенко с 71-летием

Губернатор Александр Беглов направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его днем рождения, рассказали 30 августа в администрации главы Петербурга. В субботу белорусскому лидеру исполнился 71 год.

В своем обращении Беглов назвал именинника "выдающимся политиком современности", который показал "пример подлинного патриотизма и самоотверженной преданности родной стране". Под руководством Лукашенко Белоруссия стала сильной, процветающей и динамично развивающейся, благодаря чему политик заслужил "глубокое уважение сограждан, высокий авторитет на международной арене", говорится в тексте.

"Правительство Санкт-Петербурга высоко ценит доверительный диалог с белорусскими партнерами. Вы лично неизменно уделяете огромное внимание Северной столице, поддерживаете наши совместные проекты и инициативы", — коснулся темы взаимодействия Петербурга и Белоруссии Беглов.

Губернатор пообещал и в дальнейшем прилагать усилия для сотрудничества с соседним государством. Также он пожелал Лукашенко новых достижений и побед на благо Белоруссии.

В середине июля Беглов возглавлял официальную делегацию Петербурга в Минске. Там губернатор удостоился похвалы от Лукашенко за качество зимней уборки в Северной столице.

Лукашенко занимает уже шестой срок во главе Белоруссии. В августе он заявил о том, что не планирует баллотироваться в седьмой раз.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного