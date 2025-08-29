Депутат Штанникова об экоакциях и заботе об окружающей среде в быту

Забота об окружающей среде не обязательно сложна и утомительна. В обычной жизни это может быть набор простых действий и привычек, которые не отнимают много сил, но позволяют сделать планету чище. Депутат Законодательного собрания Ольга Штанникова рассказала ЗАКС.Ру о том, как заботится об экологии в своей обычной жизни.

Разумное потребление

"Мне нравится минимализм, такое течение, исключающее накопительство. То есть покупаешь только те вещи, которые тебе нужны, ограничиваешь себя. Я не являюсь человеком, который накапливает вещи. Если я что-то покупаю, то я что-то, не старое, может, но убираю. У меня такой принцип. Купила — и что-то отдала. Книгами обмен веду".

Избавление от ненужного

"Сдаю старые вещи в специальные контейнеры. Непосредственно езжу и отвожу вещи для семей беженцев. И новые вещи заказываю. И, в общем-то, такие, ну, нормальные вещи, старые. Я ничего не выбрасываю в этом плане".

Сортировка мусора

"Я, конечно, не езжу куда-то очень далеко, я разделяю мусор по тому, как у нас стоят на наших мусорках бачки. Там отдельно контейнер для бумаги, отдельно для пластика, отдельно стекло и пищевые отходы".

Утилизация опасных и иных отходов

"Сдаю отработанные электрические приборы, батарейки, во всем этом участвую. Пластиковые крышечки собираю и сдаю. Батарейки ношу в специальные контейнеры, также отношу, когда приезжают экомобили".

Об участии в акции по сбору вторсырья "РазДельный сбор"

"Участвую в "РазДельном сборе". У нас проводится в Пискаревке, там устраивают просветительские акции, помимо сбора мусора. Проводят акции для детей с разъяснениями, как нужно мусор разделять. Я там не участвую как спикер, в этих акциях я выступаю как простой человек".

Экологичная экономия

"У меня стоят счетчики воды дома, вода у меня сильно не течет, я мою посуду в посудомоечной машине. Летом порой счетчики вообще ничего не накручивают, так как достаточно экономно воду использую. И так же со светом: мы всё выключаем. Пошел из комнаты — выключил свет".

Участие в уборке территории

"Я в субботниках иногда из принципа не участвую, просто я считаю, что если есть службы, которые убирают территорию, то они должны убирать. А вот где есть бесхозные территории, вот у нас там Муринский парк или Сосновка, то после зимы или в другое время участвую в уборке, не брезгую. Я не являюсь никаким организатором, я просто присоединяюсь как обычный человек. Приходишь туда и убираешь мусор вместе со всеми. Когда я была главой муниципального образования "Гражданка", мы в Муринском ручье все время это проводили, и из того, что там насобирали, делали "Памятник человеческому свинству", фотографировали его, потом разбирали, закидывали мусор в машины и вывозили".

Про акцию по сбору елок после Нового года

"Я не участвую в этой акции, потому что у меня искусственная елка есть, которой 100 лет уже. Сейчас такая пошла тенденция, что елки теперь надо покупать живые, но, поскольку эту елку я купила очень давно, я не участвую в этой акции. Но когда моему внуку покупали живую елку, я ему говорила, что нужно ехать и ее сдавать".

Экология — шире, чем думают многие

"Люди считают, что экология вообще их не касается. Но экология — это же в том числе и питание. Если вы почитаете, что мы кушаем, то там пальмовое масло включено, очень много всего таких вредных продуктов, а это ваше здоровье, это же тоже экология. Экология — это вообще все вокруг".

Об экологическом просвещении

"Мне кажется, что все-таки надо больше уделять этому внимания. Как раз вводить уроки, экологическое просвещение должно идти прямо с детского сада, потому что взрослых уже сложно перевоспитывать. Чтобы это были дети, чтобы для них это было вообще обычное состояние — беречь природу, не выкидывать ничего, не загрязнять. Ну если кто-то увидел грязное, грязь какую-то, то убрать и не считать, что за кого-то он это убирает. Это наша окружающая среда, в которой мы живем".

Общество и экология

"Мне кажется, что мы еще очень и очень далеки от совершенства. Хотя в моем окружении люди более-менее понимают важность заботы об окружающей среде, но мне кажется, что не окончательно".

Проект "Простая экология" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания