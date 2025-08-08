Лукашенко заявил, что "не планирует" баллотироваться на новый срок

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил в интервью журналу Time, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Текст разговора лидера Белоруссии опубликован на сайте президента.

"Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит…", - приводят выдержку ответа Лукашенко на сайте.

Еще Лукашенко рассказал американскому журналисту, что не хотел баллотироваться и на предыдущих выборах, однако был вынужден это сделать, чтобы его не посчитали "предателем", который хочет "сбежать".

Также в разговоре подняли вопрос о возможном преемнике президента Республики Беларусь. Лукашенко заявил, что его сын Николай на этот пост не претендует. В большой политике Николая он тоже не видит.

"Нет, он не преемник", - заявил Лукашенко (цитата по ТАСС).

Лукашенко впервые избирался на пост президента республики в 1994 году. В последний раз он выиграл выборы в январе 2025 года. Его кандидатуру поддержали более 86% проголосовавших. Следующие выборы должны состояться в 2030 году.

Константин Леньков / Фото с сайта президента Республики Беларусь