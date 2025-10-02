Беглов поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских метростроителей с профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба градоначальника 2 октября.

"Сегодня в России отмечается День метростроителя. Поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов отрасли! <…> Желаю сотрудникам "Метростроя Северной Столицы", проектировщикам, всем, кто выпускает проходческую технику новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга!" - говорится в поздравлении Беглова.

В обращении губернатор обращается к истории петербургского метрополитена. Он напомнил, что его строительство началось в 1941 году и было прервано Великой Отечественной войной. Беглов подчёркивает, что опыт метростроителей активно применялся в годы войны. Они участвовали в возведении оборонительных креплений, переправы, по которой на Невский пятачок поступали танки, и "Дороги Победы".

Беглов также напомнил, что в 2025 году петербургскому метро исполнится 70 лет. Он подчеркнул, что метростроители продолжают возведение новых станций. Он также напомнил, что в городе ведётся ремонт нескольких действующих станций. Речь идёт о "Фрунзенской", которая находится на реконструкции с 2024 года, и "Парке Победы", которая закрылась в конце июня 2025 года.

Напомним, в Смольном ожидают, что в ближайшие 10 лет в Петербурге построят 16 новых станций метро. Одна из них должна быть открыта уже в 2025 году. При этом в мае Беглов заявлял, что в этом году в Петербурге начнут работать сразу две новых станции — "Юго-Западная" и "Путиловская".

