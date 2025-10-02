Бастрыкину доложат о расследовании осквернения Вечного огня на Марсовом поле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе петербургского Следкома Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела об осквернении Вечного огня на Марсовом поле, сообщила 2 октября пресс-служба СК.

Как отмечается в публикации, в интернете распространилось видео, как двое молодых людей потушили Вечный огонь на Марсовом поле, залив его неизвестной жидкостью. Сам инцидент произошёл ночью 30 сентября.

Следователи возбудили уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений группой лиц (п. "а", ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что сразу два инцидента с потушенным Вечным огнём произошли в начале года в Кингисеппе, оба случая следователи классифицировали как реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Сначала Вечный огонь на мемориале "Роща Пятисот" потушили в начале января, подозреваемым стали три школьника из 4-го и 5-го классов. История повторилась в начале февраля. Тогда сообщалось, что подозреваемыми могли быть два мальчика 8 и 9 лет.

Анастасия Луценко / Фото: Следком