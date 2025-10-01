Следком возбудил дело из-за потушенного Вечного огня на Марсовом поле

Петербургский Следком возбудил уголовное дело по факту хулиганских действий неизвестных на Марсовом поле, сообщила пресс-служба ведомства 1 октября. Они потушили Вечный огонь.

Как говорится в публикации, инцидент произошёл ночью 30 сентября. Тогда в правоохранительные органы поступило сообщение, что на Марсовом поле неизвестные якобы потушили Вечный огонь жидкостью из бутылки. После этого молодые люди будто бы скрылись в неизвестном направлении.

По информации "Фонтанки.ру", Вечный огонь потух около трёх часов ночи. По камерам видеонаблюдения полиция установила, что действовавших было двое.

Напомним, в начале февраля следователи возбудили дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) после того, как двое подростков потушили Вечный огонь на мемориале "Роща Пятисот" в Кингисеппе. Как сообщили СМИ, подозреваемыми оказались мальчики 8 и 9 лет. До этого в Кингисеппе уже возбуждали уголовное дело из-за потушенного Вечного огня на том же мемориале. Тогда подозревали троих школьников из 4-го и 5-го классов.

