Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38

По состоянию на 30 сентября количество погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области достигло 38 человек, сообщил 1 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Смерти были зафиксированы в шести районах области.

"По состоянию на 30 сентября мы имеем информацию из медицинских учреждений о 38 зарегистрированных смертях от последствий употребления метилового спирта. Погибшие проживали либо были зарегистрированы главным образом в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах - по ним зафиксированы единичные случаи смертельных отравлений", - приводит слова собеседника ТАСС.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти стало известно 26 сентября. По этому факту следствие возбудило дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и производстве и сбыте продукции, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Были задержаны около 20 человек. 28 сентября под стражу отправили пятерых фигурантов, ещё одного арестовали 29 сентября.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash