Новости 1 октября 2025, 13:42

Петербургские таможенники нашли незаконно ввезённую электронику на 16 млн рублей

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления обнаружили более 1,3 тысячи единиц незаконно ввезённой техники в одном из магазинов Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства 1 октября. Общая стоимость товаров превышает 16 млн рублей. 

Среди нелегальных товаров оказались телефоны, ноутбуки, наушники, игровые приставки, фены, пылесосы, часы и ряд других видов техники. Они были незаконно ввезены на территорию ЕАЭС и не задекларированы должным образом. В результате был нанесен ущерб на общую сумму порядка 4 млн рублей.

В ходе проверки владельцы магазина добровольно задекларировали реализуемый товар и выплатили все необходимые пошлины и сборы.

Напомним, в марте сотрудники таможни и ГАИ изъяли восемь иномарок из-за нарушения правил ввоза. В отношении их владельцев были возбуждены дела об административных правонарушениях о невывозе с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами временно ввезенных автомобилей в установленные сроки (ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ). 

Анастасия Луценко


