Петербургская таможня изъяла 8 иномарок из-за нарушения правил ввоза

Сотрудники таможни и ГАИ возбудили восемь дел об административных правонарушениях о невывозе с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами временно ввезенных автомобилей в установленные сроки (ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ). Восемь транспортных средств были изъяты, их владельцам грозит конфискация транспорта.

"<...> решается вопрос о конфискации двух изъятых транспортных средств – автомобиля марки Peugeot, ввезенного из Чехии, и Audi из Молдавии. Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин и налогов <...> составляет свыше 8,5 млн рублей", - прокомментировал правонарушения начальник отдела административных расследований Петербургской таможни Антон Коновалов.

Нарушители были выявлены в ходе совместной проверки таможенников и сотрудников ГАИ на территории Петербурга и Ленобласти. За две недели они проверили более 200 иностранных автомобилей. По итогу было обнаружено 8 транспортных средств, не вывезенных с территории ЕАЭС в течение 1 года, а также один факт передачи права пользования временно ввезенного автомобиля гражданину РФ. По закону управлять таким автомобилем могут только его владелец, тот, кто ввез транспортное средство, или другой иностранный гражданин. Сейчас сотрудники таможни рассматривают возможность возбуждения дела о передаче права пользования без соблюдения условий таможенного законодательства (ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ). По этой статье также возможна конфискация автомобиля.

Напомним, что в начале марта у петербургской таможни сменился руководитель. Исполняющим обязанности начальника ведомства был назначен полковник Юрий Плотников, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Северо-Западной электронной таможни. Его предшественник, генерал-майор Сергей Опря, вышел на пенсию с 4 марта. Опря руководил таможней Петербурга с 2018 года.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления