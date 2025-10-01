Фонтаны в Петергофе будут работать до 4 ноября

Музей-заповедник "Петергоф" решил продлить работу фонтанов Нижнего парка и Верхнего сада до 4 ноября, сообщила пресс-служба учреждения 1 октября. Фонтаны будут работать каждый день с 10:00 до 18:00, если не наступит внезапное похолодание.

"Золотая осень в Петергофе — это очень красивая пора, особенно когда еще работают фонтаны. Поэтому мы решили, что очень важно, чтобы у жителей и гостей нашего города как можно дольше была возможность увидеть фонтаны Петергофа. Мы продлеваем их работу до начала ноября", — заявил генеральный директор музея Роман Ковриков.

Ковриков также отметил, что на начало ноября приходятся осенние школьные каникулы. По его мнению, это хорошее время для посещения музеев обучающимися.

В публикации "Петергофа" подчёркивается, что водопроводящая система и фонтанные трубы устойчивы к низким температурам. Похолодание не будет угрожать фонтанам, если дневная температура воздуха будет выше 0°С, а ночные заморозки будут держаться на уровне -5°С.

Кроме того, в октябре в музее-заповеднике стартует подготовка к зиме. Она включает в себя плановую стрижку деревьев, работу с цветниками, укрытие скульптур. В первую очередь укрывать будут статуи из мрамора, в последнюю – скульптуры на Царицыном и Ольгином островах, а также в Ораниенбауме.

Напомним, в 2025 году пуск фонтанов в "Петергофе" состоялся 26 апреля, а традиционный праздник фонтанов прошёл 17 мая. При этом в 2024 году "фонтанный" сезон в музее-заповеднике стартовал 20 апреля и завершился 13 октября.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Александра Беглова