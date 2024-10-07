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Новости 19:05

Фонтаны в Петергофе будут работать до 13 октября

фото ЗакС политика Фонтаны в Петергофе будут работать до 13 октября

Музей-заповедник "Петергоф" 7 октября сообщил, что фонтаны продолжат свою работу до воскресенья, 13 октября 2024 года. Это последняя возможность для жителей и гостей города увидеть водные шоу в этом сезоне.

С 14 октября вход в парки музея станет бесплатным, а информация о работе парков в зимний период будет опубликована позже, рассказали в официальном Telegram-канале музея.

Осенний праздник фонтанов состоялся 20-21 сентября. В этот раз он прошел в формате фестиваля с различными площадками в Нижнем парке.

В прошлом году фонтаны в Петергофе прекратили работу 16 октября.

фото с сайта Смольного


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