Фонтаны в Петергофе будут работать до 13 октября

Музей-заповедник "Петергоф" 7 октября сообщил, что фонтаны продолжат свою работу до воскресенья, 13 октября 2024 года. Это последняя возможность для жителей и гостей города увидеть водные шоу в этом сезоне.

С 14 октября вход в парки музея станет бесплатным, а информация о работе парков в зимний период будет опубликована позже, рассказали в официальном Telegram-канале музея.

Осенний праздник фонтанов состоялся 20-21 сентября. В этот раз он прошел в формате фестиваля с различными площадками в Нижнем парке.

В прошлом году фонтаны в Петергофе прекратили работу 16 октября.

фото с сайта Смольного