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Новости 9:45

Фонтаны в Петергофе прекратили работу 16 октября

фото ЗакС политика Фонтаны в Петергофе прекратили работу 16 октября

С 16 октября в Петергофе фонтаны прекращают свою работу до следующего летнего сезона, об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Петергоф".

Также с 16 октября музеи переходят на зимнее расписание, а вход в парки становится свободным для всех граждан. Нижний парк будет работать с 9:00 до 18:00, а Александрия и Ораниенбаум — с 9:00 до 20:00.

Напомним, что многие крупные фонтанные комплексы перестали работать еще 1 октября из-за плохой погоды. Остальные фонтаны выключат 17 октября.

Фото: peterhofmuseum.ru


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