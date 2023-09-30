Петербургские фонтаны завершают сезон

На фоне ухудшения погодных условий 1 октября в Петербурге станет последним днем работы в уходящем сезоне для крупных фонтанных комплексов. Как сообщает пресс-служба Смольного, речь идет об объектах, расположенных на площади Ленина, Московской площади, о "Крестиках-ноликах" в Сестрорецке, а также о фонтанах в Петергофе и в сквере в центре Кронштадта.

"Фонтаны – один из самых ярких и узнаваемых символов Петербурга. За последние годы мы провели большую работу по их реконструкции и обновлению", - отметил губернатор Александр Беглов.

Оставшиеся 80 фонтанов, за которые отвечает Водоканал, временно прекратят работу 17 октября. Перед "зимовкой" их очистят от грязи и мусора и законсервируют.

Отметим, начиная с сегодняшнего дня в Петербурге наблюдается значительное ухудшение погоды, а в течение всего воскресенья будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. При этом накануне был достигнут очередной температурный рекорд: воздух 29 сентября впервые за историю метеонаблюдений прогрелся до 22,5 градусов.

фото: пресс-служба Водоканала