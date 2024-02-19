Фонтаны в Петергофе заработают 20 апреля

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" с 20 апреля 2024 года начнется летний сезон фонтанов, об этом 19 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

С 20 апреля фонтаны начнут работать каждый день до окончания сезона, то есть до октября 2024 года, а 18 мая в Петергофе пройдет традиционный весенний праздник.

На данный момент, отдел по содержанию садово-парковой территории готовит деревья к весне, а также следит за кустарниками и цветниками. За несколько недель до запуска фонтанов их проверят и начнутся пуски водометов.

Напомним, что в Петербурге реконструируют два фонтана в центре города: на набережной реки Фонтанки и фонтан "Мостик" на Большой Московской улице.

Фото: peterhofmuseum.ru