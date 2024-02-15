Фонтаны на Фонтанке и Большой Московской в Петербурге ждет реконструкция

В Петербурге реконструируют два фонтана в центре города, об этом 15 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Речь идет о безымянном фонтане у дома №160 на набережной реки Фонтанки и о фонтане "Мостик" на Большой Московской улице. Заказчиком работ выступает СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Как рассказали в ГАТИ, для реконструкции фонтана на Большой Московской проложат больше 180 метров труб и электрокабеля. Кроме этого, подрядчику нужно будет восстановить все элементы благоустройства. Работы должны закончиться в октябре 2024 года.

Что касается фонтана на Фонтанке, то он в 2021 году вообще был признан не действующим. Работы по нему закончат в конце августа 2024 года.

Напомним, что в середине октября 2023 года в Петербурге закончился сезон фонтанов.

Фото: peterhofmuseum.ru