Фонтаны в Петергофе запустят 26 апреля

Пуск фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф" состоится 26 апреля 2025 года, сообщила пресс-служба музея 31 марта. Он откроет летний сезон на территории Петергофа.

С началом летнего сезона изменится режим работы музея-заповедника. С 26 апреля вновь откроется часть музеев, закрывавшихся на зиму, а также станет платным вход в парки на территории Петергофа. Как указано в публикации, Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум не закрываются на просушку, они будут открыты для посетителей каждый день. Там уже началась проверка фонтанной системы, а также подготовка скульптур, деревьев, кустарников и газонов. Всего в 2025 году в парках планируется высадить более 60 тысяч весенних цветов.

Традиционный весенний праздник фонтанов в этом году состоится в Петергофе 17 мая. В прошлом году мероприятие прошло 18 мая и было посвящено 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Напомним, что в конце мая 2024 года в музее-заповеднике "Петергоф" спустя почти 5 лет реставрации открылся Верхний сад. За это время специалисты заменили 90% деревьев, а также модернизировали канализационную систему под садом.

Анастасия Луценко, фото: pixabay