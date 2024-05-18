В Петергофе отпраздновали открытие сезона фонтанов и 300-летие СПбГУ

В Нижнем парке Петергофа прошел праздник фонтанов, посвященный Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ), об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Также, помимо празднования 300-летия СПбГУ, в ГМЗ "Петергоф" официально открыли летний сезон фонтанов. На церемонию приехал губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Сегодня мы продолжаем традицию, которая была заложена Петром Первым. 303 года назад здесь были запущены первые фонтаны. Петергоф – любимая резиденция Петра Великого, отсюда видны и Кронштадт, и Санкт-Петербург – два города-крепости", – сказал градорначальник.

В рамках празднования было проведено представление студентов и артистов петербургских театров, а также гости и организаторы могли пообщаться с Бегловым лично.

Фото: ЗАКС.Ру