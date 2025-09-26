Из-за отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти могли погибнуть 19 человек

По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, с начала сентября в Сланцевском районе после употребления алкоголя погибли 19 человек, сообщили в администрации региона 26 сентября. Восемь смертей, согласно лабораторным исследованиям, стали результатом употребления метанола. По предварительным данным, причиной стало частное производство и продажа алкоголя "с рук".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В рамках расследования задержаны двое подозреваемых. Ими оказались мужчина 1946 года рождения и женщина 1964 года рождения. В Следственном комитете считают, что они продавали алкоголь, послуживший причиной смертей.

В ближайшее время подозреваемым планируют предъявить обвинение. Следствие намерено ходатайствовать в суде об их аресте.

По информации портала 47news, задержанными оказались пенсионер и воспитательница детского сада. Последняя якобы могла поставлять компаньону спиртосодержащие вещества, из которых тот в дальнейшем мог изготовлять алкогольные напитки для реализации.

"Принимаются меры на установление иных лиц, пострадавших от употребления указанной спиртосодержащей продукции, а также на ее изъятие из незаконного оборота", — сообщили в СК.

О массовом отравлении в Сланцах и деревне Гостицы стало известно в пятницу утром. Первоначально в СМИ сообщали о семи погибших от употребления суррогатного алкоголя. В свою очередь, Следком пока официально сообщил об обнаружении двух тел, принадлежавших мужчине и женщине с алкогольной зависимостью.

Ситуация находится на особом контроле областной прокуратуры. В ведомстве организовали проверку по факту отравления местных жителей. Возбуждение уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности ведомство признало законным и обоснованным.

