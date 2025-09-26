В Псковской области на железной дороге произошел взрыв

Взрыв на железнодорожных путях в Псковской области произошел утром 26 сентября неподалеку от станции Плюсса, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Происшествие обошлось без пострадавших.

"Пострадавших нет. Схода ж/д состава не произошло. На месте происшествия работают оперативные службы", — написал Ведерников в мессенджере MAX.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о том, что два электропоезда "Ласточка" по направлению из Пскова в Петербург и обратно проследуют 26 сентября по измененным маршрутам. Издание "Фонтанка" сообщило со ссылкой на читателей об отмене электричек от Луги до Пскова. Станция Плюсса располагается между двумя этими городами.

В середине сентября без жертв обошелся сход с рельсов состава с 15 порожними цистернами в Лужском районе Ленобласти. Глава региона Александр Дрозденко сообщал о проверке версии о диверсии. В тот же день под Гатчиной сошел с рельсов одиночный тепловоз, в результате чего погиб машинист.

Андрей Казарлыга / Фото: Михаил Ведерников