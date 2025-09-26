В Купчино лазурный автобус въехал в остановку

ДТП с лазурным автобусом произошло 26 сентября неподалеку от станции метро "Купчино", фотоснимок опубликовал telegram-канал "Мегаполис". На снимке можно увидеть, что автобус смял остановочный павильон. На асфальте заметно битое стекло.

Как сообщила "Фонтанка", ДТП произошло с автобусом № 253. В компании "Домтрансавто" сообщили, что инцидент обошелся без пострадавших. По предварительной версии, шофер мог не зафиксировать автобус на стояночный тормоз, из-за чего тот поехал. Водителя пообещали отправить на пересдачу ПДД и правил эксплуатации транспорта.

В августе сообщалось об автобусе, который самостоятельно выехал на перекресток со Звездной улицей, при этом водителю пришлось запрыгивать внутрь на ходу. Инцидент обошелся без пострадавших и повреждений.

Похожий случай привлек внимание депутата Алексея Цивилева, который обращался к директору ГКУ "Организатор перевозок" Денису Усанову из-за видеозаписи, на которой водитель своими силами пытался остановить движение еще одного пустого автобуса. Депутат просил провести внеплановые проверки перевозчиков для того, чтобы удостовериться в исправности техники.

Андрей Казарлыга / Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург