Цивилев обратился к главе "Организатора перевозок" из-за видео с пустым автобусом

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев обратился к директору ГКУ "Организатор перевозок" Денису Усанову из-за появившегося в интернете видео с автобусом, который самостоятельно движется без водителя и пассажиров. Текст обращения парламентарий опубликовал в своем telegram-канале 8 августа.

По словам Цивилева, зафиксированный на видео инцидент вызывает серьезные опасения относительно безопасности эксплуатации подвижного состава. Он отмечает, что важно убедиться в исправности блокировочных устройств и стояночных тормозов автобусов.

В связи с этим депутат призвал Усанова провести внеплановую проверку транспортных компаний-перевозчиков, чтобы удостовериться, что техника эксплуатируется в соответствии с регламентированными правилами и нормами. Цивилев также попросил главу "Организатора перевозок" проинформировать, что стало причиной произошедшего события: был ли эти человеческий фактор или технический сбой.

Напомним, днем ранее Цивилев обратился к каршеринговым компаниям с предложением ввести дополнительные выплаты семьям жертв аварий, произошедших по вине водителей арендованных машин. Причиной обращения стало ДТП в Красном Селе, в результате которого погибла 40-летняя женщина. Тогда водитель, находившийся за рулем каршеринга, выехал на автобусную остановку и сбил двух пешеходов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру