Полиция возбудила дело из-за наезда каршеринга на пешеходов в Красном Селе

Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), возбудили по факту наезда каршерингового автомобиля на пешеходов в Красном Селе, сообщила 7 августа пресс-служба полиции. В результате происшествия скончалась одна женщина, вторая оказалась в больнице.

ДТП произошло 7 августа около 05:33. Тогда 35-летний водитель, находившийся за рулем арендованного автомобиля Kia Rio, мог не справиться с управлением и наехал на автобусную остановку напротив дома № 108 по проспекту Ленина в Красном Селе. На тот момент на остановке находились две женщины: одна, 1985 года рождения, скончалась на месте, вторую, 1954 года рождения, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан и доставлен в отдел сотрудниками полиции. По информации "Фонтанки.ру", в момент ДТП мужчина находился в нетрезвом состоянии. В результате аварии он также получил травмы, предварительно, у него могут быть переломы ноги и ребер.

В ведомстве возбудили уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ход и расследование дела взяла на особой контроль прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее петербургский Следком организовал проверку из-за наезда автобуса на пенсионерку в Колпино. В тот вечер женщина вышла из автобуса, оступилась и оказалась под колесами автобуса.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео полиции