"Союзмультфильм" откроет центр развлечений в Янино

В поселке Янино Ленобласти создадут первый тематический центр развлечений "Союзмультфильм", сообщила пресс-служба компании 12 августа. Соответствующее соглашение было подписано между киностудией и группой компаний "Расцветай".

"У киностудии есть богатый опыт создания тематических познавательно-развлекательных пространств, и мы уверены, что наш проект с ГК "Расцветай" станет замечательным подарком для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в юбилейный год легендарного производителя мультфильмов", - прокомментировала проект представитель киностудии Екатерина Слащева.

Центр будет приурочен к 90-летию "Союзмультфильма". На его территории появится сквер с тематическими игровыми зонами, кафе с детской зоной и эксклюзивная сувенирная лавка. Кроме того, пространство будет украшено скульптурами и инсталляциями по мотивам мультфильмов "Простоквашино", "Чебурашка" и ряда других лент. Компании надеются, что этот проект станет новым стандартом благоустройства жилых пространств.

Напомним, в ходе ПМЭФ-2025 глава совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева рассказала о планах киностудии ввести в мультсериал "Простоквашино" персонаж президента Владимира Путина. По ее словам, герой мультфильма кот Матроскин вместе с президентом создадут "прекрасный дуэт для продвижения нашей страны и нашей культуры".

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал "Союзмультфильма"