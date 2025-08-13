Беглов анонсировал благоустройство зеленых зон на намыве

Проектирование благоустройства зеленых зон на намывных территориях Васильевского острова начнется в 2025 году, следует из распространенного 13 августа сообщения администрации губернатора. Речь идет о четырех участках вдоль проспекта Крузенштерна, внесенных в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования для размещения скверов.

"Уверен, что скверы на Васильевском острове станут излюбленным местом для семейного отдыха, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе для тысяч горожан", — приводят в Смольном слова губернатора Александра Беглова.

Предполагается, что новое пространство составит "единую непрерывную систему протяжённостью 1,1 км" с общей площадью свыше 10 гектаров. Всего в зеленую зону войдут участок между проспектом Крузенштерна и улицами Чирикова, Лисянского и бульваром Головнина, отрезок на проспекте между бульваром Головнина и улицей Чирикова, а также два безымянных сквера в районе пересечения проспекта с бульваром Александра Грина. Планируется создать там прогулочные пешеходные маршруты и детские площадки, а также организовать освещение. Существующие посадки в Смольном пообещали сохранить.

Напомним, четыре участка на намыве были внесены в перечень ЗНОП этим летом. Законопроект об увеличении площади зеленых насаждений внес на рассмотрение Законодательного собрания в апреле губернатор, он же подписал принятый депутатами закон 1 июля.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного