Беглов внес в ЗакС поправки об увеличении площади зеленых насаждений

На рассмотрение Законодательного собрания поступили поправки в закон Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования", их автором выступил губернатор Александр Беглов. Законопроект предусматривает корректировку перечня ЗНОП, в случае принятия инициативы перечень зеленых насаждений суммарно увеличится на 145 позиций.

Всего в перечень ЗНОП городского значения планируют включить 91 новую территорию общей площадью 89,6 га и исключить четыре территории общей площадью 22,9 га. Одна из включаемых территорий получит официальный статус с 1 января 2026 года, ее площадь составляет 1,5 гектара. Это безымянный сквер южнее дома № 85 по Лесной улице в поселке Парголово.

В список ЗНОП местного значения войдут 63 новых территории суммарной площадью 83 гектара. Из списка исключат 11 территорий общей площадью 7,9 га. В перечне резерва озеленения ЗНОП прибавится 14 новых территорий на 51,8 га и убавится восемь территорий на 11,4 га. Последнее будет связано с переводом участков в другую категорию ЗНОП.

Помимо прочего, корректировке подлежат границы 233 ЗНОП городского значения, 267 ЗНОП местного значения и девяти ЗНОП резерва озеленения.

В целом количество ЗНОП в каждой категории только вырастет в случае принятия проекта. Перечень ЗНОП городского значения удлинится до 2 152 позиций общей площадью 6 227,7 гектара, ЗНОП местного значения — до 5 672 позиций площадью 1 930,2 гектара, резерва озеленения ЗНОП — до 97 позиций площадью 511,3 га.

"Принятие проекта закона приведет к увеличению показателя обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений в 17 районах Санкт-Петербурга", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В сопроводительном письме к проекту, адресованном спикеру Заксобрания Александру Бельскому, Беглов попросил рассмотреть предложения "в первоочередном порядке".

О планируемом расширении перечня ЗНОП в Смольном сообщили в конце марта. В распространенном сообщении приводились слова Беглова о планах довести общую площадь зеленых насаждений до уровня 30 % от общей площади Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру