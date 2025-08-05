СК проверяет наезд автобуса на пенсионерку

Следственный отдел по Колпинскому району организовал процессуальную проверку по факту травмирования женщины, упавшей под автобус, сообщила 5 августа пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Инцидент произошел около 18:40 4 августа в городе Колпино. В тот вечер пенсионерка вышла из автобуса, оступилась и оказалась под его колесами. Не заметивший женщину водитель наехал на нее.

По информации петербургской полиции, пострадавшей 87 лет. В результате ДТП ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, днем ранее в Ленобласти столкнулись туристический автобус и грузовой поезд. В результате погибла женщина, еще 12 пассажиров пострадали. По этому факту полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), а Следком – дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее за собой смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео петербургской полиции