Полиция возбудила дело из-за столкновения автобуса и поезда в Ленобласти

Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) возбудила полиция из-за столкновения туристического автобуса и поезда под Лодейным Полем, сообщила пресс-служба ведомства 4 августа. В результате аварии погибла одна женщина.

По информации полиции, автобус с туристами, следовавший в монастырь Александра Свирского, столкнулся с поездом на перегоне "Олонец-Лодейное Поле" на 254 км по Мурманскому шоссе в 06:21. По предварительным данным, автобус выехал на переезд на красный сигнал светофора и не успел его пересечь. В этот момент грузовой поезд врезался в заднюю часть транспортного средства.

Предварительно установлено, что в автобусе находились 37 пассажиров, включая двоих детей – они не пострадали. В результате столкновения погибла 68-летняя женщина, травмы различной тяжести получили еще 12 человек. При этом, по данным комитета по здравоохранению Ленобласти, в ДТП пострадали 16 пассажиров, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила "Фонтанка.ру", автобус мог ехать из города Тутаев Ярославской области. По информации издания, среди пассажиров не было жителей Петербурга и Ленобласти.

Напомним, в конце апреля под Гатчиной столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, в результате чего пострадали 11 детей. Тогда глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба полиции