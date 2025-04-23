Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП, в котором пострадали школьники

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленобласти Сергею Сазину возбудить уголовное дело по факту ДТП под Гатчиной, в результате которого пострадали 11 детей, сообщила 23 апреля пресс-служба Следкома. Глава СК также затребовал у Сазина доклад об установленных обстоятельствах.

Столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло утром 22 апреля на 9 км автодороги "Сиверская - Дружная Горка – Куровицы". По данным полиции, водитель авто мог не справиться с управлением и выехать на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, в салоне которого находились в том числе школьники.

В результате ДТП водитель легковой машины оказался в больнице в состоянии средней степени тяжести. Вместе с ним в салоне автомобиля находились двое детей 2016 и 2017 годов рождения, они отделались синяками и ссадинами. Также за медицинской помощью обратились девять несовершеннолетних пассажиров автобуса, их состояние оценивается как удовлетворительное.

СУ СК России по Ленобласти проводит проверку по факту аварии на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее ЗАКС.Ру писал, что МВД организовало проверку из-за инцидента на проспекте Стачек, где трамвай № 52 насмерть сбил пожилую женщину. Женщина якобы переходила пути на запрещающий сигнал светофора и была задета трамваем.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти