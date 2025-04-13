МВД ведет проверку по факту смертельного ДТП с трамваем на Стачек

Полиция проводит проверку из-за инцидента в Кировском районе Петербурга, где трамвай, следовавший по маршруту № 52, насмерть сбил пожилую женщину, сообщили в пресс-службе МВД 13 апреля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ДТП произошло около 14:05 на проспекте Стачек.

В пресс-службе Горэлектротранса сообщили изданию "Фонтанка", что женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора. Она была задета трамваем, уточнили в организации.

Из-за происшествия перевозчик был вынужден перенаправлять трамваи на другие маршруты.

В начале марта на Ленинском проспекте произошло другое ДТП с участием общественного транспорта. Там водитель автобуса не справился с управлением и выехал на тротуар. Один пешеход скончался.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру