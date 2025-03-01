Водителя автобуса арестовали по делу о смертельном ДТП на Ленинском проспекте

Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для водителя автобуса, сбившего остановку на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта, сообщила 1 марта объединенная пресс-служба судов города. Мужчина пробудет под арестом как минимум до 27 апреля 2025 года.

Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По версии следствия, 28 февраля около 15:21 обвиняемый, находясь за рулем технически исправного автобуса № 147, поворачивал с Ленинского проспекта на Варшавскую улицу на слишком большой скорости. В результате маневра водитель потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, сбив семь легковых автомобилей. Затем автобус вынесло на тротуар, где он совершил наезд на остановочный павильон и двух пешеходов, после чего вновь выехал на проезжую часть и столкнулся с другим автобусом. В результате полученных травм одна из пешеходов, 77-летняя женщина, скончалась на месте.

Напомним, что после инцидента сотрудники полиции провели обыск в автопарке компании "Домтрансавто", которой принадлежал автобус. В результате следователи выявили нарушения условий труда-отдыха водителей, а также прохождения медицинского осмотра. Следственными органами ГСУ СК по Петербургу также было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга