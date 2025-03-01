Полиция задержала водителя автобуса из-за смертельного ДТП на Ленинском проспекте

Петербургская полиция выявила нарушения в предрейсовом контроле водителя автобуса, сбившего остановку на пересечении Ленинского проспекте и Варшавской улицы, сообщила пресс-служба ведомства вечером 28 февраля. Ранее сотрудниками МВД было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В ходе следственных действий сотрудники полиции провели обыск в автопарке компании "Домтрансавто", где 55-летний водитель автобуса № 147 проходил проверку перед выходом на смену. В результате следователи выявили нарушения условий труда-отдыха водителей, а также прохождения медицинского осмотра. Находившегося за рулем автобуса допросили в качестве подозреваемого по делу и задержали.

Следственными органами ГСУ СК по Петербургу также возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, что ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей произошло днем 28 февраля. Водитель лазурного автобуса № 147, не справившись с управлением, столкнулся с легковушками и другим автобусом и наехал на остановочной павильон. В результате аварии погибла 77-летняя женщина-пешеход. Вице-губернатор Петербурга по транспорту Кирилл Поляков взял ситуацию на личный контроль и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь и выплачена компенсация.

фото: ЗАКС.Ру