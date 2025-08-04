Бастрыкину доложат о расследовании столкновения поезда и автобуса в Ленобласти

Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дело по факту столкновения туристического автобуса с грузовым поездом в Ленобласти, сообщила пресс-служба Следкома 4 августа. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее за собой смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Как установило следствие, пассажирский автобус и грузовой поезд столкнулись утром 4 августа на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле вблизи станции Инема в Ленобласти. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на переезд на красный сигнал светофора непосредственно перед движущимся грузовым составов. В результате скончался один пассажир, еще несколько получили травмы.

По данным полиции, погибшей оказалась 68-летняя женщина, еще 12 пассажиров получили травмы различной тяжести. По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, пострадали 16 человек, из них семеро находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Как предварительно установило ведомство, в автобусе могли находиться 37 пассажиров. По информации "Фонтанки.ру", автобус ехал из Ярославской области, среди пассажиров не было жителей Петербурга и Ленобласти.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Западного МСУТ