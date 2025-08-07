Цивилев предложил каршерингам ввести дополнительные выплаты семьям жертв ДТП

Каршеринговым компаниям следует ввести дополнительную финансовую поддержку семей жертв аварий, произошедших по вине водителей арендованных машин, полагает депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Парламентарий сообщил 7 августа в своем Telegram-канале о том, что разослал соответствующее предложение руководителям сервисов по аренде автомобилей.

Копию обращения депутат приложил к опубликованному посту. Из текста следует, что адресатами стали главы "Делимобиля", "Ситидрайва", "Яндекс Драйва" и "Белка Кара". Само письмо направлено от имени постоянной комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, председателем которой является Цивилев.

Депутат предложил компаниям оборудовать арендные машины "алкозамками" во избежание их использования нетрезвыми водителями. Также он высказался за введение дополнительной финансовой поддержки семьям жертв ДТП, произошедших по вине пьяных водителей.

"Такая мера станет дополнительной гарантией поддержки пострадавших семей сверх тех компенсаций, которые предусмотрены страховыми компаниями", — говорится в тексте обращения.

Причиной обращения послужила авария в Красном Селе, произошедшая минувшим утром. Как сообщилось ранее, водитель каршеринга выехал на автобусную остановку и сбил насмерть 40-летнюю женщину. Также в результате инцидента пострадала 71-летняя пенсионерка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру