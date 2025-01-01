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Новости 1 января, 17:21

Следователи возбудили уголовное дело из-за потухшего Вечного огня в Кингисеппе

фото ЗакС политика Следователи возбудили уголовное дело из-за потухшего Вечного огня в Кингисеппе

Сотрудники Управления СК по Кингисеппскому району Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за потушенного Вечного огня, предположительно, школьниками, об этом 1 января пишет "Фонтанка.ру".

Дело было возбуждено по статье о реабилитации нацизма (ст.354.1 УК РФ). По данным издания, Вечный огонь на мемориале "Роща пятисот" погас пару дней назад. Следователи считают, что причастными к этому могут быть трое школьников из 4 и 5 классов.

В полицию о случившемся заявил заместитель главы местной администрации. Сейчас газовщики уже почистили горелку, а правоохранители задержали школьников, старшему из них 11 лет, остальным по десять. При этом, как отмечает "Фонтанка", двое учатся в частной "Школе православной культуры".

Напомним, что официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране в новогоднюю ночь работало больше 41 тысячи правоохранителей для обеспечения порядка.

Фото: ЗАКС.Ру


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